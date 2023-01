Nuovo pulmino per i disabili: "Fino a quattro carrozzine"

A metà mese arriverà un nuovo pulmino attrezzato per il trasporto collettivo di disabili e persone non auto sufficienti del comune di Grottammare. Si tratta di un Fiat Ducato del costo di circa 27mila euro, in parte finanziato dai Ministeri dell’Interno, dell’Economia, dell’Istruzione, Disabilità Pari Opportunità e la Famiglia, per un totale di 10.426,32 euro, la restante somma, invece, proverrà da fondi comunali di vari capitoli. "Sarà in grado di trasportare fino a quattro carrozzine contemporaneamente – ha affermato l’assessore alle politiche sociali Monica Pomili – Il vecchio mezzo ormai non ce la faceva più, ci costava troppo di manutenzione ed erano troppi i giorni in cui non era disponibile a seguito dei continui malfunzionamenti. A livello di servizi tutto resta invariato, con la differenza che a breve avremo un mezzo nuovo perfettamente funzionante, più sicuro e tecnologicamente avanzato". Il nuovo Ducato trasporterà a scuola giovani con difficoltà motorie, anziani e non auto sufficienti per la spesa, l’uscita settimanale, le visite mediche e quant’altro necessario secondo un preciso calendario.

Nella stessa seduta, la Giunta ha anche deliberato il contributo annuale da erogare per l’assistenza ai bambini del Saharawi. Ormai da tre anni, a causa della pandemia, il Comune non organizza una cena per la raccolta fondi da destinare al popolo saharawi, attraverso l’associazione Rio de Oro. Un organismo che opera nella regione Marche e coordina gli aiuti per i bambini che fino a tre anni fa venivano ospitati dal Comune e dalle famiglie di Grottammare, attraverso una formidabile rete di solidarietà. Ecco allora che gli amministratori, negli ultimi tre anni, deliberano un contributo di mille euro da fondi comunali.

Marcello Iezzi