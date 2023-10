Nuovo punto informativo, il bilancio dell’Archeoclub

Il nuovo punto informativo di Montegiorgio, sito lungo viale Ugolino, raccoglie i primi risultati al termine della stagione estiva. A fare il bilancio della sua gestione il presidente della sezione locale dell’Archeoclub Francesco Pasquali (nella foto). Infatti è proprio l’associazione culturale ad occuparsi dell’attività del punto informativo e delle visite guidate durante i mesi estivi. "Durante il periodo di apertura del nuovo punto informativo – spiega Francesco Pasquali – dal 28 giugno al 30 agosto sono state accolte circa un centinaio di persone, fra queste va annoverata una buona componente straniera. Il servizio visite guidate oltre a qualche ‘veterano’ è stato garantito da un buon numero di nuovi e giovani innesti che, si sono dimostrati disponibili, affidabili e competenti. Nel complesso un risultato certamente positivo. Dall’inizio dell’anno, ad eccezione del periodo sopracitato, circa 130 persone hanno fruito dei servizi dell’Archeoclub sede di Montegiorgio, in particolare partecipando numerosi e soddisfatti alle iniziative organizzate in proprio ed in collaborazione".

L’Acheoclub di Montegiorgio da sempre nel corso dell’anno organizza incontri informativi, concerti e visite guidate anche fuori da Montegiorgio, il tutto per coinvolgere al meglio la comunità e chi decide di visitarla, compresi gli stranieri.

a. c.