Nuovo punto prelievi inaugurato in ospedale:: "Passo importante"

All’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto è stato inaugurato ieri mattina il nuovo punto prelievi, che sarà operativo per il pubblico da sabato 20 settembre. Una struttura moderna, più accogliente e funzionale, dotata di accesso esterno riservato, pensata per migliorare la qualità dell’attesa e il lavoro del personale sanitario. Il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo, ha spiegato: "Siamo orgogliosi di aprire il nuovo punto prelievi dell’ospedale di San Benedetto, che rappresenta un passo importante verso un servizio sanitario sempre più accessibile, efficiente e vicino ai cittadini". L’Azienda sanitaria territoriale conta in totale trenta punti prelievo nella provincia di Ascoli, segno di una rete diffusa a sostegno della popolazione. Il direttore di patologia clinica, Antonio Fortunato, ha aggiunto: "Nel progetto di completa ristrutturazione sono stati perseguiti tre obiettivi: adeguamento dei locali dal punto di vista strutturale e impiantistico, aggiornamento e uniformità delle tecnologie analitiche e particolare attenzione agli spazi e alle condizioni di accesso per l’utenza". Anche il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, ha voluto esprimere soddisfazione: "L’operato del direttore generale Antonello Maraldo è prezioso, perché è al lavoro su cose importanti per il nostro territorio". I numeri confermano la crescita della domanda: nel 2024 a San Benedetto la media giornaliera era di 259 accettazioni, salita a 275 nei primi otto mesi del 2025, mentre le prestazioni quotidiane sono passate da 2.975 a 3.026.