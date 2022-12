Nuovo rogo doloso, pompieri in azione

Il piromane di Montefiore è tornato all’opera e questa volta in pieno giorno, intorno alle 11 di mercoledì nella zona a sud-est del cimitero. Sul posto sono intervenuti l’operaio del Comune ed i vigili del fuoco. Un incendio palesemente doloso, come afferma il sindaco Lucio Porrà, che ricorda i precedenti del piromane sul proprio territorio. "In quella zona, esattamente nello stesso punto – racconta Lucio Porrà – era stato appiccato un incendio la notte fra il 27 e il 28 agosto e in quella occasione le fiamme furono avvistate intorno alle 3,30 e subito sul posto, avvertiti da un residente, arrivarono i volontari delle Giacche Verdi e poi i vigili del fuoco. Lo prenderemo prima che riesca a causare danni importanti". In quella zona, a ridosso del parcheggio e dove sono in costruzione nuovi loculi, vi è una fitta vegetazione Mediterranea con querce, ulivi, ginestre, ma vi è anche il rischio che, in particolare nella stagione calda, una volta innescate, le fiamme potrebbero raggiungere le vicine abitazioni.