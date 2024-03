Nuovo servizio di Urologia in ospedale

A partire dal martedì sarà possibile effettuare visite ed esami urologici all’interno dell’ospedale di San Benedetto. Gli specialistici urologi che si alterneranno nell’ambulatorio, svolgeranno visite ed esami strumentali per chi si prenota al Cup quale paziente esterno, per i pazienti in carico al pronto soccorso (se richiesto dal medico), per i ricoverati nei reparti, se necessario ed utile. La presenza sarà garantita, almeno inizialmente, nelle giornate di martedì, mercoledì, venerdì e sabato, (scelte sulla base dei dati di attività storici) fino alle ore 14-14,30 circa, coprendo in tal modo la maggior parte delle richieste finora avanzate, come emerge dall’analisi dei dati disponibili. Le attività saranno espletate dallo specialista territoriale, il dottor Paolo Mengoni, specialista che già opera nel territorio di pertinenza del distretto di San Benedetto, e dagli specialisti del reparto di urologia di Ascoli. "Si tratta della realizzazione di un impegno preso dalla direzione dell’Ast verso i cittadini, i pazienti e i professionisti del ’ Madonna del Soccorso’. Questo nuovo servizio – fa sapere la direzione dell’Ast di Ascoli – dimostra l’attenzione verso i pazienti in cura presso l’ospedale della Riviera che d’ora in poi avranno minor disagio non essendo più necessario procedere sempre al trasporto in ambulanza presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli che, comunque, resterà la sede delle degenze specialistiche urologiche". Altro obiettivo che si intende perseguire è quello di ottimizzare la durata dei ricoveri, riducendo le giornate di attesa per sottoporre i pazienti ricoverati a consulenze specialistiche e riuscire, sperabilmente, a dimettere, per il doveroso rientro a domicilio dei pazienti, il più presto possibile.