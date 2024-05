Nuovo sigillo per la Yuasa: "Cittadinanza onoraria"

La parte istituzionale, quella in Comune, dei festeggiamenti per il raggiungimento da parte della Yuasa Battery Grottazzolina non ha però mancato di riservare il classico colpo di teatro. A metterlo a segno proprio nella sala consiliare il sindaco Alberto Antognozzi, sempre vicinissimo al volley. "Non vi daremo solo un premio, proporrò al prossimo consiglio comunale la cittadinanza onoraria alla società, ai giocatori e all’allenatore e vice allenatore". Insomma tutti gli atleti della prima squadra, la società e lo staff tecnico riceveranno la cittadinanza onoraria di Grottazzolina. Il massimo riconoscimento possibile che la città poteva regalare ai propri campioni che hanno costruito questo fantastico successo: una realtà di 3200 abitanti che sfida i giganti del volley mondiali. Perchè la Superlega rappresenta la massima espressione tecnica e mediatica del volley mondiale. E Il Comune ad inizio anno ha permesso a tutti di vivere questa stagione in casa, ampliando in appena tre mesi la capienza del Pala Grotta dai 600 precedenti ai 1000 necessari per giocare in casa. "Qualcosa che normalmente avrebbe richiesto un anno, ci siamo riusciti in tre mesi. Investire nello sport è sempre giusto e ci avete reso orgogliosi di essere grottesi". La consapevolezza che il prossimo anno si andrà a Porto San Giorgio, per questioni di capienza, così come richiede il regolamento anche se il Pala Grotta resta il cuore pulsante di una passione innata. Sfila coach Massimiliano Ortenzi che consegna la maglia proprio al primo cittadino davanti alla dirigenza al gran completo, al main sponsor Stefano Sopranzi (Ceo di Yuasa Battery Italia) oltre al presidente Rossano Romiti. Ma il sindaco non dimentica anche chi ha scritto la storia dei quasi venti anni di A2: "Da Carlo Valeriani ma anche la famiglia Marcantoni che ha dato tantissimo alla pallavvolo". Che qui è una cosa seria: oltre 900 di media spettatori in casa, con tantissimi ragazzini a vivere la agra in tribuna, fino ai quasi 600 di Siena nel giorno del trionfo. Guarda avanti, ma non solo anche Stefano Sopranzi: "L’abbiamo vissuta intensamente, soprattutto negli ultimi periodi. E’ stato incredibile. Lo scorso luglio proprio qui pronunciai la parola A, fantastico pensare che dieci mesi dopo siamo qui a festeggiarla. Adesso ci rimettiamo sotto per essere ancora qui tra un anno per festeggiare".