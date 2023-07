Nuovo sistema di videosorveglianza a Carassai

Il progetto comunale di ampliamento del sistema di videosorveglianza del comune di Carassai è stato interamente finanziato dal Ministero degli Interni per la somma richiesta di 27.602 euro. Sono solamente 5 i comuni della provincia di Ascoli ad aver ottenuto il finanziamento, oltre a Carassai, Castorano, Palmiano, Roccafluvione e Venarotta. "Il prefetto Carlo De Rogatis si è complimentato con noi soprattutto perché il nostro progetto è risultato l’unico ad essere finanziato nella Regione Marche pur non avendo previsto alcuna somma di cofinanziamento dal bilancio comunale – afferma il sindaco Gianfilippo Michetti – Solamente 15 dei 478 progetti finanziati a livello nazionale, sono stati premiati senza cofinanziamento. Questo è indicativo della valenza del progetto presentato dal nostro Comune che prevede l’installazione di altre tre postazioni: una in località Valdaso, l’altra all’ingresso del civico cimitero e la terza in piazza Leopardi. In questo modo – la conclusione del sindaco Michetti – completiamo un progetto di deterrenza alla criminalità e di controllo della sicurezza dei cittadini".