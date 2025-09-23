Nuovo smalto per il Serpente Aureo

Nuovo smalto per lo splendido teatro Serpente Aureo di Offida. Si tratta di un investimento concreto per preservare un tesoro del patrimonio culturale offidano. Il Comune ha stanziato 40 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria. Un gesto che conferma la volontà dell’amministrazione di proteggere e valorizzare uno dei simboli più rappresentativi della storia e dell’identità locale. "Con gli investimenti nella cultura si costruisce il futuro - ha dichiarato il sindaco Luigi Massa -, la manutenzione del nostro teatro storico è un dovere morale. Vogliamo che le future generazioni possano continuare a goderne la bellezza e la vitalità". L’intervento, con la supervisione della Sovrintendenza di Ascoli Piceno, ha riguardato il consolidamento di alcune parti strutturali, la revisione degli impianti tecnici e la sistemazione di elementi decorativi, con l’obiettivo di garantire la piena funzionalità della struttura, mantenendo intatto il suo valore storico-artistico. "Il Teatro Serpente Aureo non è un luogo qualsiasi - aggiunge l’assessore alla cultura, Marica Cataldi - è un patrimonio storico che appartiene a tutta la comunità. E come tale va rispettato. Non tollereremo più comportamenti irrispettosi o superficiali. Chi entra in questo teatro deve farlo con la consapevolezza di trovarsi in un luogo sacro per la cultura, non in una sala qualsiasi. Ogni danno, ogni incuria è un’offesa a tutta Offida". Cataldi ricorda a questo proposito che la nuova stagione del Festival Serpente Aureo prenderà il via il 27 settembre con un teatro valorizzato e pronto ad accogliere il pubblico in tutta la sua bellezza.