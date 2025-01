Nuovo spazio per l’eliambulanza

L’eliambulanza dal prossimo mese atterrerà nella piazzola di via Sgattoni, in zona Ragnola, ma il nuovo sito è stato individuato nel piazzale accanto a via Valtellina. Lo spostamento è legato al prossimo avvio dei lavori per la costruzione della Casa della Salute e dell’Ospedale di Comunità. Quando chiuderà il cantiere, l’atterraggio tornerà nel punto originario. La notizia è stata salutata con soddisfazione dal sindaco di Monteprandone Sergio Loggi: "Un nuovo passo verso la sicurezza e la rapidità degli interventi. Un doveroso ringraziamento alla dottoressa Tiziana Principi e al sindaco Antonio Spazzafumo di San Benedetto per l’impegno che hanno messo nella realizzazione di questo progetto strategico per il nostro territorio. Questa area rappresenta un grande beneficio anche per Monteprandone, ponendosi in un punto cruciale tra le due città e vicino all’uscita del Casello Autostradale A14.