Nuovo stabilimento rifiuti, sopralluogo del presidente Loggi

Oggi, nel territorio di Spinetoli, la PicenAmbiente alla presenza delle istituzioni, inaugurerà il suo impianto di selezione di rifiuti dotato di una piattaforma tecnologica 4.0, per la cernita delle plastiche e della carta da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e con selezione automatica delle differenti tipologie di materiali e rifiuti. Il presidente della Provincia e dell’Ata rifiuti di Ascoli Sergio Loggi, ha visitato ‘in anteprima’ il nuovo impianto, che rappresenta un ulteriore asset nell’ambito della gestione dei rifiuti per il territorio Piceno, in un’ottica di economia circolare incentrata sul recupero. Il presidente a conclusione della visita nella quale ha anche incontrato alcune maestranze impiegate nell’impianto ha dichiarato: "Esprimo il mio apprezzamento, anche come sindaco di Monteprandone, uno dei 29 comuni soci di Picenambiente per la realizzazione di questo impianto che è all’avanguardia a livello nazionale con un impegno economico rilevante e in tempi brevi. E’ un tassello importante nell’ambito delle attività ed azioni che tutto il territorio ha intrapreso per la modernizzazione delle proprie infrastrutture di servizio. L’assemblea dell’Ata ed i soggetti dello sviluppo locale, dopo aver lavorato con incisività per acquisire le risorse del Pnrr volte a migliorare gli standards tecnici e qualitativi del comparto dei rifiuti, continuano a lavorare per una pianificazione d’ambito che contemperi esigenze di sostenibilità ambientale, sociale ed economica".