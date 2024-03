Nuovo studio medico a Centobuchi

La dottoressa Marida Cappelli apre il suo studio di medico di base lunedì prossimo, 4 marzo, in viale De Gasperi 147 a Centobuchi. Laureata e specializzata in Medicina Interna all’Università di Ancona, la dottoressa Cappelli ha prestato servizio nei presidi d’emergenza per oltre vent’anni tra ‘Torrette’ e l’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto. Lo studio a Centobuchi sarà in locali condivisi con i colleghi Bartolini, Luciani, Quondamatteo, Pallottini e Postiglione. Si tratta in effetti di un potenziamento dei servizi a disposizione di una comunità in crescita e molto dinamica come quella di Centobuchi, ma anche di un più ampio circondario. Di fatto un presidio sanitario in più, importante per dare maggiori tutele ai cittadini. Come si sente dire spesso a livello di organizzazione generale della sanità, si tratta di "portare la medicina sul territorio". In riviera, la questione della prossimità rappresenta un aspetto critico del sistema sanitario: è a tal scopo che la regione realizzerà un ospedale di comunità e di una casa della salute nel quartiere sambenedettese di Ragnola. Per molti, però, il bacino d’utenza della costa picena avrebbe bisogno di due ospedali di comunità, anziché uno solo. Nei vent’anni di servizio trascorsi nei presidi di emergenza, la dottoressa Cappelli ha acquisito un’esperienza approfondita e variegata delle problematiche legate all’emergenza e alla medicina interna in generale; un bagaglio estremamente prezioso per un medico di famiglia, nei suoi rapporti quotidiani con le esigenze del pubblico. La dottoressa Cappelli apre il suo studio dopo aver intrapreso il percorso previsto dalla regione Marche per regolamentare la professione dei medici di medicina generale. In un momento di estrema carenza di medici la presenza di una professionista preparata assume un ancor maggior rilievo nei servizi sanitari offerti alla cittadinanza.