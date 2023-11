Nuovo trasporto scolastico, manca ancora l’ordine di fornitura

Ancora lavori in corso, per definire il nuovo servizio di trasporto scolastico. Il comune, al 6 novembre, deve ancora ufficializzare il rapporto con la ditta incaricata attraverso uno specifico ordine di fornitura, quando i bus hanno iniziato a fare la spola per la riviera già da due mesi. Intanto la corriera per la palestra ‘Curzi’ è ripartita, mentre non ci sono indicazioni sul servizio di assistenza a bordo per i ragazzi delle medie. Va detto che la società aggiudicataria sta lavorando nel rispetto delle norme in materia, visto che il civico 124 di Viale De Gasperi ha stipulato il precontratto che discende dalla procedura di assegnazione gestita dalla Suam (Stazione unica appaltante delle Marche). Adesso però è necessario mettere nero su bianco l’ordine di fornitura, fondamentale per la definizione delle spese in bilancio. Come mai questo passaggio non è ancora stato effettuato? La questione affonda le radici nelle modifiche all’assetto della giunta, volute dal sindaco Spazzafumo attorno a metà ottobre.

Con il ritiro delle deleghe all’assessora Lina Lazzari, infatti, il primo cittadino ha assunto la cultura ad interim. Nell’attesa di individuare il nuovo assessore, il vertice dell’amministrazione comunale ha deciso di sondare in ogni dettaglio il servizio di trasporto scolastico, dai percorsi alle risorse investite. Una procedura lunga, visto che si parla degli scuolabus che traghettano le centinaia di ragazzi da e verso i plessi delle elementari e delle medie. Una volta terminata l’opera di monitoraggio, Viale De Gasperi ufficializzerà l’ultimo step. Tra l’altro pare che le spese per il servizio debbano diminuire. O meglio, a scendere dovrebbe essere l’aggravio previsto settimane fa in commissione bilancio; allora si parlava, nello specifico, di quasi mezzo milione in più da spalmare nell’arco di tre anni: 80mila per il 2023, 211mila per il 2024 ed altrettanti per il 2025. Questo aumento, però, dovrebbe essere dimezzato: 40mila per l’anno in corso e circa 100mila per i prossimi 24 mesi scolastici. Somme che comunque sono notevolmente lievitate a causa della nuova procedura Suam, in base alla quale le tariffe del trasporto devono essere calcolate in base all’effettivo chilometraggio, mentre prima si computava ‘a pacchetto’. Nel frattempo, il comune ha fatto un piccolo passo indietro sul bus che portava i ragazzi della scuola media ‘Curzi’ alla palestra di via Togliatti: inizialmente stralciato, questo percorso è stato reintegrato a seguito di polemiche da parte di alcuni genitori.

Giuseppe Di Marco