’NutriMente Festival’. Due giorni tra scienza e alimentazione

Oggi e domani ci saranno incontri e riflessioni su temi fondamentali come l’alimentazione, la nutrizione e la scienza del cibo, in occasione della terza edizione di ’NutriMente Festival’: in programma tra la sede di Unicam sul lungomare e il Mercato Ittico, coinvolge scienziati, esperti di nutrizione, cuochi e divulgatori. Il progetto di Labilia srl, prodotto in collaborazione con l’Università degli Studi di Camerino e il Comune di San Benedetto del Tronto, sostenuto da Coop Alleanza 3.0, Sabelli, Coop Il faro, la Regione Marche, con la collaborazione dell’Istituto Alberghiero ’F. Buscemi’, prevede laboratori, conferenze, degustazioni, ad accesso libero e gratuito ed è il primo e unico festival del Centro e Sud Italia dedicato al dialogo tra scienza e cibo. E’ stato presentato dall’assessore Laura Camaioni, Mauro Labellarte, direttore di produzione del festival, Raffaella Gaspari, referente per le politiche sociali di Coop Alleanza 3.0 per Marche e Abruzzo e Ilde Olivieri, Presidente zona soci Coop Alleanza 3.0 di Ascoli Piceno.

Tra gli incontri anche quello in programma domani alle 18 al Mercato Ittico sui cambiamenti climatici, nutrizione e ambiente marino: impatti integrati sulla sicurezza alimentare e la biodiversità, a cura del Professor Fazzini, che sarà preceduto dagli interventi della dottoressa Capriotti e il professor Cocci sulle Microplastivche ed emergenza ambientale: impatti sulle risorse ittiche, sulla Dieta Meditterranes a cura di vari relatori, sul Cibo del futuro tra afide e falsi miti e sul linguaggio del miele.

