Oasi del Castellano, primi turisti sulle spiaggette: natura incantevole a due passi dal centro di Ascoli

Ascoli, 5 aprile 2025 – Ponticello sbarrato, immondizia sparsa qua e là, resti di lavori interrotti a metà e gli ultimi smottamenti causati dal maltempo: le spiaggette del fiume Castellano, nei pressi della cartiera papale, non si trovano in ottime condizioni. Il tutto, tra l’altro, a poche settimane dall’arrivo della bella stagione, quando l’area verrà invasa da quei bagnanti, tra cui molti turisti, che cercheranno un po’ di refrigerio e di relax nel periodo estivo. Sicuramente, nei prossimi giorni, il Comune provvederà a intervenire con alcuni interventi di manutenzione che restituiranno alle spiaggette il loro decoro e le riporteranno a quello splendore che tutti gli ascolani hanno negli occhi. Certamente, la recente ondata di maltempo non ha contribuito, ritardando quei lavori che l’amministrazione aveva già intenzione di effettuare, come ribadito anche dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli. Non è un mistero, infatti, che il Comune intende valorizzare sempre di più l’area del fiume Castellano, che rappresenta una tra le attrattive principali che la città può vantare nella stagione estiva.

Tra gli obiettivi del Comune, tra l’altro, c’è anche la realizzazione di un vero e proprio ‘Parco del torrente Castellano’, anche se il progetto sta subendo significativi ritardi e sembra essersi, almeno per il momento, arenato. A focalizzare di nuovo l’attenzione su tale intervento, in realtà, sono stati i membri dell’opposizione, nel corso del consiglio comunale che si è svolto giovedì sera. Attraverso un’apposita interrogazione, i consiglieri Gregorio Cappelli, Francesco Ameli, Andrea Dominici, Marta Luzi, Manuela Marcucci, Emidio Nardini e Angelo Procaccini (rappresentanti del Pd, di ‘Ascoli Bene Comune’ e di ‘Ascolto e Partecipazione’), hanno chiesto al sindaco lumi sullo stato di avanzamento dei lavori.

L'oasi del Castellano a sue passi dal centro di Ascoli

“L’area del Castellano, grazie all’indubbia bellezza naturalistica e alla balneabilità delle acque, risulta essere di particolare importanza per la città in quanto, da sempre, molto frequentata dai cittadini soprattutto nella stagione estiva – ha spiegato Cappelli -. La zona, oltre alla vocazione turistica, è anche sede di enti ed associazioni importanti come l’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e del sestiere della Piazzarola. I lavori per la realizzazione del parco sembrerebbero incompleti oltre che essere fermi da mesi, nonostante la consegna dei lavori sia stata effettuata un anno fa e la durata prevista fosse proprio di 365 giorni”. Il sindaco ha spiegato, però, che l’intervento è stato sospeso a causa di alcune criticità riscontrate dopo le operazioni di pulizia. La zona, sempre in base a quanto riferito dal primo cittadino, è comunque stata messa in sicurezza con la rimozione di alcuni tronchi pericolanti. Fioravanti ha anche ribadito che il Comune vuole riqualificare l’area, magari proprio entro l’estate.