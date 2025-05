"Oasi di Asterix nel segno dell’inclusione"

Il connubio tra Oasi di Asterix e aziende per il bene del territorio. Ieri mattina nella sala conferenza della Fainplast il professor Riccardo Spurio ha colto l’occasione per parlare delle recenti attività allestite. Ancora una volta il progetto ha potuto contare sul prezioso sostegno delle imprese ascolane. "Quest’anno le nostre iniziative sono state organizzate sotto il segno dell’inclusione – esordisce Spurio –. Ancora una volta siamo riusciti a coinvolgere molti comuni e ben 76 scuole del territorio. Inviteremo i presidi di tutti gli istituti alla festa programmata per il 26 maggio. Inoltre abbiamo organizzato un corso di formazione per cinquanta ragazzi con Gabriele Di Buò e questi ragazzi collaboreranno nei prossimi centri estivi. La maglia che presentiamo sarà dedicata al professor Carlo Vittori: allenatore, metodologo di educazione fisica, nonché allenatore di Pietro Mennea. Un grazie va alle aziende che ci hanno supportato. Le stesse che hanno reso possibile una sinergia in grado di collegare territorio, sport e famiglie. Da tre anni c’è un occhio di riguardo per ricerca e prevenzione. Questo grazie all’iniziativa ‘Corner della salute’ che ha permesso di svolgere mammografie gratuite. A ciò si aggiungono le iniziative di pronto soccorso mediante l’aiuto della Croce Verde. Molte delle offerte da noi proposte sono gratuite, merito delle molte aziende al nostro fianco". A fare gli onori di casa naturalmente non poteva che essere Roberta Faraotti, sa sempre particolarmente attenta a tutte queste tematiche sociali assieme alla sua famiglia. "Quello con Asterix è un rapporto di lungo corso – aggiunge Roberta Faraotti –. Vorrei sottolineare come la sua presenza sia capillare sul territorio. Il che fa sì che non venga lasciato nessuno indietro". Ad allargare la famiglia ora ci sono anche Bim Tronto, Mc Donald’s e Octopus Energy.

Massimiliano Mariotti