Obiettivo dehors più coperti: lettera alla Sovrintendenza

La riviera vuole dehors più strutturati, o almeno più coperti, in centro. È per questo che la maggioranza, in una delle ultime riunioni, ha dato mandato all’amministrazione di scrivere alla Sovrintendenza: le indicazioni del 2018 vanno rivisitate in funzione dei cambiamenti sociali avvenuti con la pandemia. Al vertice comunale, in realtà, non interessa rivedere tutto il pacchetto licenziato dall’ente regionale prima del Covid. Niente da ridire, ad esempio, sui colori e sui materiali delle coperture, che troverebbero il favore delle associazioni di categoria. La misura che va modificata è quella che riguarda l’altezza del perimetro che può avere un dehor in centro. Come riportato nella bozza di regolamento elaborata nel precedente mandato, infatti, nelle zone centrali, per i dehors ‘semiaperti’, è prevista la delimitazione con "pannelli paravento mobili in vetro infrangibile o policarbonato trasparente, non colorato e privo di incisioni, serigrafie o texture che ne riducano la trasparenza, (interamente vetrati ovvero con telaio metallico minimale e senza zoccolature opache) di altezza massima di 150 centimetri e struttura in telai metallici leggeri e di disegno semplice".

Ecco il punto: per gli esercenti questa altezza massima dovrebbe essere elevata almeno a 180 centimetri, se non di più. Questo perché, come ribadito dagli stessi imprenditori, i clienti oramai preferiscono consumare all’aperto: se questo aspetto non ha nessuna conseguenza significativa durante la bella stagione, è anche vero che inficia le attività durante i mesi invernali. I titolari dei locali, insomma, chiedono di poter installare dehors in grado di garantire una temperatura mite e costante al proprio interno. Alla Sovrintendenza quindi verrà chiesto un incontro, e il comune spera di poter programmare il primo appuntamento entro un mese, in modo da portare avanti i lavori in largo anticipo. Va ricordato che, per quanto riguarda l’occupazione di suolo pubblico, per tutto il 2024 vige la proroga allo stato ‘speciale’ sancita dal governo centrale. Il nuovo regolamento, quindi, verrà approvato solo l’anno prossimo. Altro tema che farà discutere è quello dei parcheggi: l’idea del comune è di consentire l’occupazione degli stalli ma non in maniera generalizzata, bensì valutando caso per caso, in modo da rispettare il codice della strada. In tal senso, si pensa di prevedere un aggravio alla tassa di occupazione per chi mette dehors su posteggi a pagamento. Infine, l’assessore Bruno Gabrielli ha annunciato che verranno rispolverate le ‘sanzioni accessorie’ per i trasgressori.

Giuseppe Di Marco