Obiettivo Piceno digitale. Innovare per crescere:: "Il web dà opportunità"

Puntare alla realizzazione di un borgo digitale diffuso. L’assessore regionale Andrea Maria Antonini, nel corso della mattinata andata ieri in scena nella sede ascolana di Confindustria, è tornato a parlare del tema legato al potenziamento della banda ultra larga nel territorio marchigiano. Sviluppo che sta riguardando nel particolare anche la provincia picena. Promuovere le competenze digitali, colmare il divario in tema di accesso alla rete, integrare le nuove tecnologie nei processi economici e rendere digitali tutti i servizi pubblici sono stati i temi toccati nel corso del primo di due incontri ‘Banda ultra larga, digitale e innovazione: leve per lo sviluppo economico del territorio’. L’appuntamento ha permesso di fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi effettuati nei vari comuni.

"La crescita digitale è uno degli obiettivi qualificanti dell’azione del governo regionale – spiega Antonini –. Puntiamo a rendere le Marche un borgo digitale diffuso, dove ogni territorio, con le proprie eccellenze e peculiarità, possa avere la possibilità di svilupparsi economicamente e socialmente, aprendosi alle nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione dei servizi".

La regione, per rendere il territorio più intelligente e sostenibile, è infatti al lavoro per agevolare lo sviluppo delle infrastrutture digitali di nuova generazione. Prima fra tutte la banda ultra larga e il relativo piano per l’infrastrutturazione delle aree bianche, il collegamento in fibra di tutte le sedi della pubblica amministrazione, centrale e locale, dei presidi sanitari pubblici nonché dei plessi scolastici nei 217 comuni interessati. A oggi sono 197 i cantieri chiusi (90.8%), di cui 147 collaudati (67.7%).

"Siamo soddisfatti per i progressi compiuti con il piano di diffusione della banda ultra larga che sta portando risultati tangibili – prosegue l’assessore –. C’è ancora da lavorare per servire le aree non del tutto coperte, per raggiungere il pieno obiettivo di una connettività diffusa e capillare. Ma già ora le Marche sono una realtà che ha saputo mettere in campo modelli innovativi e infrastrutture digitali di ultima generazione che segnano una discontinuità con il passato per promuovere uno sviluppo sempre più innovativo, attrattivo, inclusivo e solidale".

Presenti anche il sindaco e presidente Anci Marche, Marco Fioravanti, il presidente della Piccola industria di Confindustria Ascoli, Pietro Marini. Anche loro hanno sottolineato quanto i centri abitati, industriali e i distretti produttivi hanno portato alla definizione della nuova strategia di trasformazione digitale attraverso un modello di sviluppo che poggia sull’utilizzo del digitale come leva per la trasformazione di un tessuto fatto di piccoli soggetti economici ed enti di ridotte dimensioni.

Massimiliano Mariotti