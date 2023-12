Obiettivo ricostruzione: "Arquata, progetto audace". Ma ora c’è il nodo personale

Di ricostruzione post sisma si è parlato ieri nel corso di una riunione alla quale hanno partecipato, oltre al commissario Guido Castelli, anche rappresentanti dei comitati e della cittadinanza di Arquata, presenti i dirigenti dell’Usr Trovarelli e Laureti. C’era anche il sindaco di Arquata Michele Franchi. Sono stati passati in rassegna i programmi in corso di sviluppo ad Arquata ed in particolare la procedura riguardante l’intervento sul centro storico del paese, a Borgo. "Entro gennaio verrà chiuso il progetto tecnico di fattibilità che consentirà di sviluppare una gara per l’individuazione, entro il 2024, della ditta che dovrà curare la realizzazione di un modello molto audace e avveniristico che è stato studiato dalla Fondazione Eucentre di Pavia e finalizzato alla ricostruzione del basamento sul quale Arquata dovrà rinascere, secondo crismi tecnologici molto avanzati" ha detto Castelli. "Abbiamo anche passato in rassegna procedure relative ai cosiddetti sotto servizi delle frazioni che dobbiamo ricostruire, con particolare riferimento a Capodacqua, Tufo, Vezzano, Piedilama e valutato con attenzione la necessità di adottare modifiche normative, utili a favorire tutte le delocalizzazioni che abbiamo stabilito di fare ad Arquata: in particolare la delocalizzazione dell’abitato di Pescara del Tronto che verrà ricostruito in parte nella stessa frazione, in parte a Piedilama". Una chiarificazione ritenuta significativa. "Ci siamo ripromessi di fare incontri di questo genere ogni mese e mezzo circa per informare la comunità di quello che stiamo facendo".

"Per quanto riguarda i numeri della ricostruzione – aggiunge il sindaco Franchi – dei 510 immobili del nostro territorio, 75 sono completati e sono stati consegnati; 320 sono stati ’decretati’ e di questi 200 sono in fase di progettazione. I restanti riguardano la ricostruzione compresa nei piani di recupero". C’è però il problema del personale. "Interessa in particolare proprio i comuni piccoli del cratere sismico, come il nostro. Ci sono difficoltà nella stabilizzazione del personale per cui allo stato dovremmo ricorrere a personale interno al Comune ed è chiaro che non è questa la soluzione ottimale. Sentito anche il commissario Castelli, vedremo nei prossimi giorni come evolverà la situazione a riguardo e come muoverci di conseguenza".

Peppe Ercoli