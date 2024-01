Obiettivo terzo braccio del porto

Che il rilancio del porto sambenedettese debba passare per la realizzazione di un terzo braccio lo si sapeva da tempo. E ora che quest’opera è stata ufficialmente inclusa nelle linee programmatiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (Adsp), ora che questo programma è stato inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la ratifica finale, il sogno comincia ad assumere contorni ben più reali. L’Adsp di Ancona infatti ha licenziato il ‘Documento di programmazione strategica’ e lo ha spedito al Mit dopo aver recepito le osservazioni dell’amministrazione comunale. Nel documento si leggono ben sette obiettivi e il primo è proprio il miglioramento dell’accessibilità marittima e della sicurezza della navigazione, da concretizzarsi con il prolungamento del molo di sopraflutto e di un nuovo molo di sottoflutto e di fondali dell’imboccatura del porto superiori a quelli attuali. Per quanto riguarda il dragaggio l’Adsp ha stanziato 22 milioni per realizzare una nuova vasca di colmata e un nuovo sito di conferimento al largo della costa fra San Benedetto e Porto San Giorgio.

Ci sono quindi le opere di difesa della darsena nord e il sostegno alla cantieristica navale e nautica, da realizzarsi attraverso la costruzione di fronti di ormeggio e aree a terra dedicate. Per la nautica diportistica, si prevede di adibire fronti di banchina della nuova darsena all’ormeggio di grandi imbarcazioni. Si parla, quindi, dell’ampliamento delle ‘aree retroportuali’ rispetto per progettare un waterfront urbano quali attività a carattere culturale, sociale, commerciale, turistico e sportivo. Per favorire la vocazione peschereccia e lo sviluppo della pesca sostenibile si intende erigere un ‘centro pilota’ e un polo permanente nel campo della biologia marina dedicato alla formazione professionale della marineria, sperimentando nuovi modelli di pesca con attrezzature di ultima generazione. "Per il nostro comune questi punti rappresentano elementi di enorme valore – dice l’assessore al piano del porto Bruno Gabrielli – Desidero ringraziare l’Autorità e il suo presidente Vincenzo Garofalo per l’attenzione che ci ha sempre dedicato e che qui si è tradotta nel riconoscimento delle nostre istanze".

"Tra le linee di sviluppo che l’Autorità indica – aggiunge il sindaco Antonio Spazzafumo – mi preme sottolineare la previsione del centro di ricerche per lo sviluppo di nuovi modelli di pesca sostenibile, un obiettivo a cui puntiamo sin dal nostro insediamento".

