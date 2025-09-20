Obiettivo turismo archeologico: il parco romano da valorizzare

Il parco archeologico di Cupra Marittima è una delle maggiori attrazioni del territorio che ogni anno fa registrare numerosi visitatori, grazie anche alla serie di iniziative che il Comune e le Associazioni vi organizzano per promuoverlo al grande pubblico. Di notevole interesse anche il coinvolgimento delle Università che nel sito stanno svolgendo studi e ricerche. L’amministrazione comunale punta molto sull’insediamento di epoca romana sotto il profilo turistico, storico e culturale e sta facendo investimenti continui.

L’ultima iniziativa messa in campo riguarda la partecipazione a un bando per l’ottenimento di risorse del Fondo Unico Nazionale per il turismo. Il progetto del comune di Cupra prevede un investimento di 100 mila euro, di cui 25 a carico del bilancio dell’ente e 75 mila, se selezionato, a fondo perduto del Ministero. L’idea è di creare un ingresso più accessibile e più visibile; aree di sosta e rendere il parco anche più vivibile con nuove panchine nei punti più panoramici.

Il progetto prevede: la riqualificazione del percorso di ingresso costo 15 mila euro; la realizzazione di un parcheggio con contrassegno, con posti riservati ai disabili valore 5 mila euro; la realizzazione di servizi igienici, costo 22 mila euro, la segnaletica del sito, 30 mila euro; adeguamento e riqualificazione dell’illuminazione dei percorsi di visita e dell’area espositiva 40 mila euro; la realizzazione di due aree di sosta 15 mila euro.

"La partecipazione a questo bando, qualora lo vincessimo, ci consentirebbe di fare un ulteriore passo in avanti nella valorizzazione del nostro parco archeologico – affermano l’assessore Daniela Luciani e la consigliera delegata ai beni storici Eliana Ameli – rendendolo più fruibile e accogliente per i visitatori che volessero fare un tuffo nella storia di Cupra Marittima". Marcello Iezzi