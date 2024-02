Occhio ai limiti di velocità: controlli

Prosegue la campagna di controlli mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza sulle strade di Monteprandone e di altri territori. Per il mese di marzo, la polizia locale di Monteprandone posizionerà l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità su alcune arterie viarie del territorio. Si inizia sabato 2 marzo dalle 13 alle 18, in via Salaria, Contrada Sant’Anna; martedì 5 dalle ore 10 alle 14, lungo la strada provinciale n.54, in zona Colleappeso; giovedì 14 dalle ore 13 alle 18, in via Scopa e sabato 23 dalle ore 13 alle 18, in via Salaria, contrada San Donato. Queste sono le certezze, ma bisogna fare attenzione lungo tutta la rete viaria dove operano le pattuglie della polizia provinciale e nei comuni dell’entroterra consorziati con la polizia locale dei Monti Azzurri. Ricordiamo, inoltre, che dal venerdì alla domenica è attivo l’apparato lungo la provinciale Valtesino in comune di Ripatransone.