Occhio alla truffa dello specchietto. Tentativi a Cupra di una coppia

Lungo le strade della Riviera e dell’immediato entroterra torna, in anticipo rispetto al passato, la truffa dello specchietto. Una pratica che viene messa in atto da una coppia che con la scusa di aver subito un urto accidentale, ha subito la rottura dello specchietto della loro auto, cui fa seguito la richiesta del risarcimento, di solito un centinaio di euro. In questi giorni, un uomo e una donna, che viaggiano a bordo di una Fiat Panda bianca, hanno cercato di truffare alcuni automobilisti nella zona di Cupra Marittima e per questa ragione anche il sindaco Alessio Piersimoni ha lanciato l’allarme invitando i cittadini a non consegnare denaro o poggetti di valore ed a chiamare subito le forze dell’ordine. L’ultimo tentativo è andato a vuoto poiché la coppia si è imbattuta in una persona non più giovane, che si è fermata, ha verificato il presunto danno e anziché accettare la richiesta di denaro, ha subito detto che non avrebbe scucito un euro e che avrebbe richiesto l’intervento dei carabinieri della locale stazione per i rilievi di legge. A quel punto, brontolando, la coppia se l’è filata facendo perdere le sue tracce. Ecco, questo è il comportamento giusto da tenere qualora dovesse capitare di imbattersi con questi truffatori. Altro metodo potrebbe essere quello di chiedere gli estremi per compilare il Cid e far saldare il conto all’assicurazione. Poiché il loro intendo è incassare subito e allontanarsi in fretta, di fronte a simili situazioni i lestofanti risalgono in macchina e se ne vanno. Dicevamo in anticipo, perché statisticamente questa pratica viene messa in atto durante il periodo estivo, quando sulla costa arrivano le carovane di nomadi, con personaggi già noti alle forze dell’ordine, che fanno base nei piazzali attorno allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto.

Marcello Iezzi