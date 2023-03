Occhio alle truffe, cresce l’allarme

Allarme sicurezza a Castel di Lama. Secondo alcuni residenti starebbe girando in questi giorni, nella zona periferica della cittadina, una Fiat Panda bianca. Alcune persone a bordo citofonano, se il proprietario di casa risponde, il truffatore inventa una scusa, per cercare di entrare nelle abitazioni. Alcuni cittadini sono riusciti a prendere il numero di targa e subito sono stati allertati gli agenti della polizia municipale, che hanno riscontrato delle irregolarità. Successivamente sono stati informati anche i carabinieri che indagano sugli episodi. Le raccomandazioni sono sempre le stesse: è necessario fare molta attenzione in questi casi sospetti e soprattutto guai a lasciare entrare in casa persone che non si conoscono.