Occhio alle truffe, ecco i casi principali

La sensibilizzazione funziona. Nel Carlino di oggi vi raccontiamo dei due anziani che hanno riconosciuto i truffatori e hanno chiamato subito il 112. Ma guai ad abbassare la guardia. Ecco perché ripubblichiamo i modus operandi più comuni raggruppati dall’Arma dei carabinieri.

Truffe telefoniche. Se venite contattati telefonicamente perché un vostro parente o amico si trova in difficoltà e vi viene chiesta una somma di denaro per aiutarlo, contattate la stessa persona su un recapito telefonico già in vostro possesso.

Prelievo di denaro sospetto. Succede spesso che una persona anziana, poco dopo aver prelevato la pensione, venga fermata o raggiunta a casa da qualcuno che si presenta come un dipendente bancario per verificare il numero di serie delle banconote appena ritirate.

Truffa del pacco postale. È arrivato un pacco che non aspettavate? Non ritirate nulla e non consegnate denaro a nessuno, se i destinatari non vi hanno prima avvisato.

Truffe 2.0. Attenzione a comunicazioni e link che vi chiedono dati riservati.