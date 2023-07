Occupazione abusiva delle spiagge: rimossi ombrelloni e sdraio

Lasciare l’ombrellone in spiaggia per assicurarsi un posto in prima fila la mattina dopo è un malcostume di molti. Un comportamento illegale configurato come illecito di occupazione abusiva del suolo pubblico. Una fattispecie che può assumere anche condotte penalmente rilevanti quando l’occupazione avviene a scopo di profitto. Situazione che raramente si manifesta sulle nostre spiagge. Ogni anno la capitaneria di porto dispone servizi mirati, come quello messo in campo nella notte fra martedì e mercoledì dal personale dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di Cupra Marittima. Sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di San Benedetto, i militari hanno proceduto alla rimozione di attrezzatura balneare di vario genere (ombrelloni, supporti, basi, sdraio, lettini, tavolini, ecc.), per un totale di 95 pezzi, impropriamente depositata sulle spiagge libere di Cupra Marittima dopo il tramonto, in violazione al vigente regolamento comunale sull’utilizzo del litorale marittimo. La rimozione si è resa necessaria al fine di ripristinare il libero utilizzo delle spiagge ed ha consentito di restituire alla collettività circa 4milametri quadri di spiaggia libera, abusivamente occupata.