Odissea Ballarin: costi troppo alti, incontro con Canali

È una saga senza fine, quella sulla riqualificazione dell’ex stadio Ballarin. La prossima settimana una delegazione dell’amministrazione comunale tornerà ad incontrarsi con l’architetto Guido Canali, pare, per vedere come ridimensionare il disegno alla luce del fatto che, per realizzare quanto previsto nella porzione nord, non ci sarebbero abbastanza soldi. Il progetto per il completamento dell’opera ancora non esiste, ma ad una stima preliminare i futuri lavori dovrebbero costare fra 2,5 e 3,5 milioni. Denaro che, al momento, il comune non ha. In realtà ci sarebbe il tesoretto rinvenuto nell’avanzo 2023, di oltre 6 milioni: da questa somma, però, vanno detratte quelle richieste da ciascun settore per spese di comparto. Morale della favola: non tutto potrà essere speso in opere pubbliche, e inoltre va tenuto conto che di lavori da fare ce ne sono anche senza contare il Ballarin. C’è il lungomare, la riqualificazione delle piazze, delle strade e molto altro. Quanto potrà assorbire la realizzazione del parco al confine con Grottammare? Va detto che alle risorse comunali si devono aggiungere anche i 450mila euro messi a disposizione dalla Fondazione Carisap. Un contributo, questo, che va speso per un progetto condiviso che abbia anche finalità sociali.

È possibile, quindi, che venga utilizzato per realizzare una cavea o comunque un’area per piccoli spettacoli all’interno del parco. Resta il fatto che il disegno dalla firma prestigiosa deve essere in qualche maniera rimodulato, per far sì che possa essere realizzato nei prossimi anni senza un eccessivo aggravio nelle casse pubbliche. Per ora, dopo l’eliminazione delle curve sud e nord e della tribuna est, si procederà con la recinzione, la realizzazione degli ingressi e la sistemazione del prato su tutta l’area. Entro la metà campo sud verranno realizzate le opere previste, fra cui la piantumazione di essenze, i percorsi e alcuni corsi d’acqua. Al posto della curva sud sorgerà un padiglione commemorativo. L’enigma riguarda la parte più vicina a Grottammare, e quindi la superficie restante, le aree ristoro e la sistemazione della curva nord. L’incontro con Canali dovrebbe tenersi mercoledì 15 maggio: l’obiettivo è ottenere un’idea progettuale con un profilo più basso rispetto a quella attuale. Pur ridimensionando l’iniziativa, questa porterebbe comunque la firma di un tecnico di altissimo livello: l’amministrazione punta ad avere un biglietto da visita di lusso, anche se molti membri della minoranza non sono mai stati favorevoli a questo percorso, così come parte della tifoseria. Il dissenso è stato espresso a più riprese, nel corso di ben due consigli aperti e durante la presentazione dell’idea progettuale, tenutasi in auditorium nel novembre 2022. Il futuro dell’area ex Ballarin, in ogni caso, è ancora tutto da scriversi.

Giuseppe Di Marco