‘Odissea Poema del mare e del ritorno’. Un sabato fuori programma con Blow Up

L’associazione culturale Blow Up di Grottammare presenta una interessante iniziativa fuori programma, ad ingresso libero. Sabato prossimo alle ore 17,30, presso l’Ospitale, al paese alto, si svolgerà la conferenza ‘Odissea Poema del mare e del ritorno’ a cura di Filippo Massacci. Tra i molti tentativi messi in atto dall’uomo per comprendere se stesso, la letteratura, rappresenta uno di quelli più efficaci. Quindi è di un libro e di come si è formato che si parlerà, nel libro si racconta del mare, di luoghi reali e fantastici popolati di personaggi umani e sovrannaturali, ma, soprattutto di un uomo che li attraversa, in lui convergono storie antiche e il suo viaggio diventa proposta per una lettura moderna della nostra esistenza. Quest’uomo è Ulisse e il libro è l’Odissea. Si andrà indietro nel tempo e si racconterà di come la vita vissuta possa diventare una storia, di come il racconto delle storie vissute possa diventare strumento di conoscenza.