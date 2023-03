Offese a un agente carcerario: assolto giovane

"Sei un pezzo di m. bastardo!". Di aver profferito questa frase nei confronti di un agente di polizia penitenziaria del carcere di Ascoli era accusato un marocchino di 42 anni. Difeso dall’avvocatessa Silvia Morganti, l’uomo è stato processato davanti al tribunale di Ascoli, dovendo rispondere di oltraggio a pubblico ufficiale. Il fatto risale al 19 luglio 2021. L’extracomunitario aveva ripetutamente chiesto di potersi fare una doccia. Per questioni di servizio un agente aveva negato l’autorizzazione scatenando la reazione del detenuto che, in presenza di altri carcerati e agenti, ha rivolto nei suoi confronti frasi che per la Procura di Ascoli risultavano oltraggiose, tanto che al termine dell’istruttoria dibattimentale il pubblico ministero ha chiesto la condanna a sei mesi. Per il giudice Bondi Ciutti non c’erano però gli estremi per ravvisare il reato contestato, per cui ha assolto il detenuto marocchino "perché il fatto non sussiste".