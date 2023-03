Officine Brandimarte, oggi inaugura ’Casa senza finestre’

Oggi alle 18.30, presso le Officine Brandimarte Art Space ad Ascoli, sarà inaugurata la mostra ’Casa senza finestre’ con opere di Guendalina Urbani, Roberta Folliero, Marco De Rosa e del duo Mozzarella Light, a cura di Valentina Muzi. La mostra intende interrogare lo spazio nella sua totalità, facendolo dialogare con le opere degli artisti stessi ed evidenziando le relazioni che possono intercorrervi. Tale indagine intende porre dei quesiti tanto a livello strutturale quanto a livello emotivo sullo spazio, inteso sia come contenitore sia come contenuto del progetto espositivo. Il visitatore dell’esposizione dovrà immedesimarsi, quindi, nello spazio circostante e pensare le stanze che visiterà e le opere che incontrerà come parti di una proiezione mentale più ampia. Le opere diventano simboli, legati nella loro essenza a degli elementi facilmente riconoscibili, che contraddistinguono l’esperienza quotidiana di ognuna ma che, astratti dal loro usuale contesto, riescono a farsi altro. La mostra è un fuori salone della II edizione del Premio Sparti, promosso dall’Impresa Costruzioni Sparti e dalla Frida Art Academy. I componenti di Officine Brandimarte sono Ado Brandimarte, Riccardo Sgattoni, Ivanco, Flavia Orsati, Eleonora Villa, Stefano Ventili, Sophia Ruffini e Francesco Saverio Capriotti.