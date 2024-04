Offida, al via i lavori per i nuovi spogliatoi del campo Speca

Al via i lavori a Offida per la realizzazione della nuova struttura a servizio del campo polivalente ‘Speca’ nella frazione di Santa Maria Goretti. La ditta incaricata per la realizzazione della struttura è l’impresa Edilper. Il progetto prevede la realizzazione di due locali per spogliatoi (per le squadre che si confronteranno) e uno spogliatoio per giudici di gara/istruttori con docce e wc e un locale tecnico all’interno del quale verranno installati i corpi macchina dei principali impianti. Il nuovo edificio è di circa 75 metri quadri, sarà privo di barriere architettoniche e quindi accessibile ai diversamente abili.

La nuova costruzione verrà dotata di tutti gli impianti tecnologici necessari: impianto elettrico, di riscaldamento con radiatori e idrico. Saranno inoltre realizzati un impianto di ventilazione meccanica controllata e un impianto fotovoltaico sulla falda del tetto in modo da rispettare la percentuale di copertura minima da fonti rinnovabili dei consumi energetici. L’investimento complessivo è di 240.000 euro e consentirà la piena fruibilità dell’impianto sportivo in tutte le stagioni, il progetto si completerà con la riqualificazione dell’area circostante da adibire a parcheggio. "Con la realizzazione degli spogliatoi a servizio del campo di calcio ‘Speca’, che si attendeva da qualche anno – spiega il sindaco Luigi Massa – completiamo e rendiamo maggiormente fruibile, in tutti i periodi dell’anno, una struttura sportiva strategica, che sarà a disposizione della collettività di Offida. Le strutture sportive sono decisive per consentire socializzazione, sport e quindi salute e per migliorare le opportunità a disposizione della collettività. Questo investimento ci permetterà anche la realizzazione e la sistemazione di tutta l’area con riqualificazione della viabilità e delle aree a parcheggio".

m.g.l.