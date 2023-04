Offida celebra il 25 Aprile

In occasione della ricorrenza del 78esimo anniversario della Liberazione, l’amministrazione comunale di Offida in collaborazione con l’associazione Mutilati e Invalidi di Guerra e Fondazione, sottosezione di Offida, ha organizzato una giornata celebrativa di commemorazione che si terrà martedì prossimo con il seguente programma: alle 10 si terrà la messa nella chiesa della Collegiata, alle 10.45 deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti in Piazza della Libertà e commemorazione, alle 11.30 - partenza con il pullman per deporre le corone ai monumenti in contrada Lava (Gabrielli e Stipa).