Offida con la Palestina: "Non restiamo indifferenti". La bandiera sul Comune

La bandiera della Palestina sventola dal terrazzo del palazzo Comunale di Offida. Dopo l’approvazione, lo scorso 22 maggio, di due mozioni contro il riarmo e sul genocidio in corso a Gaza, l’amministrazione ha avviato un percorso culturale e civile che prenderà il via con un ospite d’eccezione: lunedì prossimo, alle 21, con la scrittrice Rula Jebreal che presenterà il libro ‘Genocidio’ e introdurrà la proiezione del film Miral, tratto da un suo romanzo. L’incontro si terrà nel piazzale adiacente a Santa Maria della Rocca (in caso di maltempo, all’Enoteca regionale) e inaugurerà la rassegna ’Palestina Mon Amour’, promossa dall’associazione Blow-Up con il sostegno del Comune. Il progetto prevede quattro proiezioni cinematografiche, ciascuna accompagnata da momenti di approfondimento con esperti e testimoni per offrire uno sguardo critico e consapevole sulla complessità storica, culturale e politica del conflitto israelo-palestinese. "Non restiamo indifferenti – ha dichiarato il sindaco Luigi Massa – mentre in Palestina si muore, il nostro gesto testimonia lo sconcerto di fronte a un genocidio in corso. Alla violenza non si risponde con altra violenza". Alla conferenza stampa presente tutta la Giunta, il consigliere Stefano D’Angelo ha ricordato l’approvazione delle due mozioni, mentre per l’assessore Marica Cataldi, la rassegna rappresenta una straordinaria iniziativa che unisce arte, e consapevolezza.

m.g.l.