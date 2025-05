Offida, defibrillatore in largo Centroni

E’ stato sistemato in largo Centroni, nel centro storico di Offida il defibrillatore che è stato consegnato al Comune dall’Ast di Ascoli, che l’ha acquistato con i finanziamenti dell’Accordo di programma quadro-Area interna Ascoli Piceno’. Si tratta di un defibrillatore semiautomatico, modello Lifepak CR2, con connettività wireless, che può essere utilizzato da tutti. Il fine è quello di potenziare l’offerta sanitaria del territorio relativa all’emergenza-urgenza. Adesso è importante formare più persone possibili all’uso di questo dispositivo fondamentale per la sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. L’appuntamento è per sabato 24 maggio, alle 10, proprio in Largo Centroni, per un incontro informativo con la cittadinanza. Saranno gli operatori del 118 ad illustrare ai presenti le tecniche di utilizzo del defibrillatore e inoltre tutte le manovre in caso di emergenza. Per l’occasione verrà anche presentata l’app Dae Marche, un’applicazione mobile progettata per aiutare i cittadini a intervenire in caso di arresto cardiaco, rendendo più facile trovare i defibrillatori semiautomatici (DAE) e ricevere allerta in caso di emergenza.