Offida, dopo 7 mesi i ladri visitano lo stesso palazzo

A Offida due giorni fa di nuovo in azione topi di appartamento. Nel mirino dei furfanti il quartiere vicino il cimitero. Ladri come acrobati, si sono arrampicati dai pluviali ai balconi e approfittando dell’assenza dei padroni di casa, hanno forzato le finestre e sono penetrati all’interno delle abitazioni e hanno iniziato a rovistare un po’ dappertutto in cerca di qualcosa di prezioso. Magro il bottino. I poveri proprietari, che erano ad una cena, quando sono tornati a casa, non hanno potuto far altro, che constatare quanto era accaduto e valutare i danni. Solo sette mesi fa i ladri erano entrati in azione nello stesso condomino, muniti di attrezzi, avevano girato nelle case indisturbati fino a quando sono arrivati alle casseforti, riuscendo a recidere le lamiere e razziando soldi e preziosi.

Questa volta i cittadini hanno messo in atto un comportamento prudente: non hanno lasciato né denaro né soldi. Resta l’amarezza di aver subìto questo colpo di fronte al quale ci si sente indifesi e alla mercé di questi individui senza alcuno scrupolo. Purtroppo nessuno si è accorto di quanto era accaduto e quindi nessuno ha lanciato l’allarme.

E sempre a Offida c’è stato un brutto episodio ai danni di una coppia, le ruote delle loro auto sono state squarciate. Probabilmente gli ignoti hanno agito durante la notte, complice il buio. I proprietari proprio non riescono a capire il motivo di questo bruttissimo gesto, si sono accorti di quanto era accaduto solo la mattina seguente, nel momento di partire hanno fatto l’amara sorpresa. Tutto è accaduto nel centro storico, a pochi metri dalla loro casa: le gomme della due auto, regolarmente parcheggiate, erano state tagliate e quindi le vetture sono rimaste inutilizzabili. L’episodio è al vaglio degli inquirenti. È stata sporta regolare denuncia ai carabinieri della locale stazione, che stanno indagando e verificando possibili immagini raccolte dalle telecamere di sorveglianza installate nel circondario, ma anche eventuali testimonianze da parte di residenti qualora si fossero accorti di movimenti ‘sospetti’ nella cittadina o attorno alle vetture danneggiate. Al momento non sono chiare le cause del gesto, ma non si esclude nessuna pista.

Maria Grazia Lappa