Offida, ecco il primo cantiere Pnrr

A Offida parte il primo cantiere Pnrr, in piazza del Donatore Avis, il biglietto da visita della città. Il progetto è finalizzato alla messa in sicurezza del dissesto idrogeologico in atto sul versante di Borgo Giacomo Leopardi. Il costo è di circa un milione di euro di cui 650mila verranno spesi per i lavori. La ditta che si è aggiudicata l’appalto ha iniziato con la pulizia preliminare del versante, operazione necessaria per il successivo intervento di realizzazione di pali e tiranti che verranno realizzati per stabilizzare il terreno. A completamento dell’opera verrà realizzato un marciapiede pedonale pavimentato ed un belvedere che si affaccia verso la Vallata. Grazie all’intervento verranno realizzati otto nuovi posti auto riservati alla ricarica dei veicoli elettrici e sono compresi nelle operedi riqualificazione dell’area limitrofa al Parco della Luna.