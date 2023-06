Offida, i turni dei centri estivi

Il Comune di Offida, in aggiunta alle colonie marine e in collaborazione con l’Unione Comuni Vallata del Tronto, organizza i centri estivi per bimbi dai 3 ai 5 anni nella scuola dell’Infanzia di Offida 1° turno andrà dal 3 luglio al 7 luglio, mentre il 2° turno dal 10 luglio al 14; il 3° dal 17 luglio al 21; il 4° dal 24 al 28; il 5° dal 31 luglio 4 agosto, il 6° dal 7 agosto all’11 agosto (turni da lunedì al venerdì dalle 8 alle 13). La quota a carico delle famiglie è di 50 euro per ciascun turno. La tariffa comprende la merenda. La scadenza delle iscrizione per il 1° turno è prevista per il 28 giugno alle ore 13. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 338 4955198 oppure scrivere una mail a [email protected]