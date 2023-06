Offida, il nuovo campus scolastico prende forma La progettazione dei lavori è stata affidata

A Offida si è conclusa la procedura di affidamento in appalto integrato di progettazione e dei lavori di costruzione del nuovo polo per l’infanzia. La struttura, che accoglie bambini da 0 ai 6 anni, verrà realizzata nell’area destinata all’edilizia scolastica di viale della Repubblica. La procedura di gara ha determinato come aggiudicatrice il raggruppamento formato dalla ditta Subissati . di Ostra Vetere, dal Consorzio stabile Servizi integrati Csi Se dallo studio di ingegneria e architettura Eutecne di Perugia. Il raggruppamento, che ha determinato la migliore offerta, ha proposto la realizzazione dell’intera struttura in legno e l’allestimento delle aree esterne. Nei prossimi mesi saranno, quindi i tecnici umbri a sviluppare i progetti definitivi ed esecutivi sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica elaborato dall’ufficio tecnico comunale ed approvato dalla giunta il 30 marzo. Entro il mese di novembre inizieranno i lavori di costruzione di questa importante opera di un valore pari a circa 5 milioni di euro finanziati dal Pnrr. Con la realizzazione del nuovo polo per l’infanzia si concretizza l’idea di un unico campus scolastico.