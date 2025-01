Offida, lavori al Belvedere

Offida sta cambiando volto. Tanti gli interventi urbanistici che stanno conferendo un aspetto nuovo alla splendida cittadina. Sono ripartiti in questi giorni i lavori per la riqualificazione del Belvedere di Offida, che contribuiranno a completare le opere di riqualificazione. Gli interventi si concentrano nell’area dove era posizionata la vecchia casetta in legno per le informazioni turistiche, che è stata rimossa. Sull’area a breve verrà realizzata una stazione per il noleggio di e-bike, verrà anche installato un totem multimediale per le informazioni turistiche. Gli interventi proseguiranno anche con la riqualificazione dello spazio verde con il riposizionamento della panchina rossa. "Nell’ambito dei lavori ieri è stato necessario procedere alla rimozione della pianta, sarà piantumata una nuova essenza verde".