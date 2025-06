Offida, lavori al campo Piccioni

Il consigliere allo sport Roberto Barbizzi annuncia che sono quasi in fase di ultimazione i lavori di rifacimento e manutenzione del campo sportivo di Offida ‘Alessio Piccioni’. I lavori sono stati finanziati in parte dal Fondo Sport e Periferie e con la compartecipazione del Comune, un finanziamento che ammonta ad 654.246,25 euro. L’intervento ha visto la trasformazione del fondo di terra rossa a terreno di gioco in erba sintetica di ultima generazione, inoltre lavori sugli impianti elettrici e di illuminazione; le alte torri avranno luci a led, inoltre si è proceduto alla ristrutturazione delle gradinate e degli ingressi al campo in erba naturale. Per ottenere gli obiettivi di efficientamento energetico si è installato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, pannelli solari termici per la produzione di Acs, macchine per la ventilazione meccanica controllata, migliorando così la salubrità dell’aria degli spogliatoi.