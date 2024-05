Offida, lavori per il polo scolastico

Proseguono ad Offida i lavori per la realizzazione del polo scolastico 0-6 anni. In questi giorni sono in fase di costruzione le prime pareti del nuovo edificio. "La formazione scolastica è il laboratorio del futuro sostenibile, di cittadinanza e di cultura – conferma il primo cittadino Luigi Massa –, non a caso abbiamo intercettato un’enorme mole di investimenti in questi anni per il Polo 0-6 e il Campus, pari a poltre 12 milioni di euro. Le nuove generazioni offidane potranno godere di strutture moderne, sicure e con spazi polifunzionali. L’inserimento della strutture in contesti verdi e aperti agevolerà una nuova offerta formativa innovativa e strutturata. Nel frattempo si sta provvedendo alla rimozione per blocchi del pavimento della vecchia scuola e ogni volta si attendono analisi ambientali e il nulla osta certificativo dell’Azienda sanitaria e dell’Arpam".