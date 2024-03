Offida, Massa va a caccia del bis: "Mi ricandido, ci sono tanti progetti"

Offida si prepara alle elezioni: a fare la prima mossa è il sindaco Luigi Massa, che annuncia la sua candidatura. Il primo cittadino uscente cala il tris, infatti po-trà contare oltre che sul sostegno del Pd e di Rifondazione comunista anche sull’ingresso di forze nuove che rinvigoriranno il progetto: ‘Offida Solidarietà e Democrazia’. A rafforzare la squadra infatti ci sarà anche la consigliera Simona Fioravanti. La notizia era nell’aria, ora è arrivata l’ufficialità. "Sono passati cinque anni di legislatura – dice il sindaco – anni complicati, direi drammatici, a causa della pandemia da Covid, che ha interrotto e stravolto la programmazione della vita di ognuno di noi, nonostante tutto Offida non si è fermata. Mi ricandido perché ripongo grande fiducia nel progetto politico che abbiamo condotto sino a questo momento, ma soprattutto perché credo fortemente nella visione di Offida che abbiamo ben chiara dal momento in cui questo per-corso di amministrazione è stato avviato".

Il sindaco ha tracciato il percorso amministrativo che viene da lontano, che è maturato, grazie al sostegno dei concittadini che hanno visto il gruppo Offida Solidarietà e Democrazia impegnato nell’assolvere al compito di rappresentanza di quelle esigenze, aspirazioni, progettualità, caratteristiche che hanno reso Offida una realtà vivace, dinamica, concreta, solida e solidale. "Sono rimasti l’impegno e la determinazione – continua Massa – per completare i tanti progetti avviati per la nostra città e per pensarne e proporne di nuovi".

Con il nuovo manifesto ‘OffidAdesso’, Offida Solidarietà e Democrazia sottolinea uno slancio dinamico, una nuova partenza, l’apertura e l’inclusione di un progetto che continuerà a basarsi su quattro pilastri fondamentali: sociale, cultura, turismo, sviluppo, opere pubbliche e scuola. Offida Solidarietà e Democrazia si allarga ad un altro pezzo del consiglio comunale con il gruppo ‘Coerenza per Offida’ che condivide l’impegno di lavorare insieme, integrandosi". "Quando si spendono alla stessa maniera energie e competenze per il bene della comunità – ribadisce la Fioravanti – si può continuare a farlo insieme". Sullo stesso tono il capogruppo di Offida Solidarietà e Democrazia Alessandro Straccia, la vice segretaria del Pd offidano Marica Cataldi e la segretaria del Circolo di Rifondazione Comunista Domiziana Acciarri, che aggiunge: "Supportiamo la candidatura di Massa perché si è distinto per competenza ed equilibrio in un periodo storico in cui spesso si tende a rispondere a problemi di grande complessità con degli slogan".

Maria Grazia Lappa