Offida piange don Armeno:: "Una figura cara e rispettata"

Si è spento a 61 anni don Armeno Antonini, parroco amatissimo della comunità di Offida. Tra poche settimane avrebbe compiuto 62 anni, ma la malattia, affrontata con fede e straordinaria dignità, non gli ha lasciato scampo. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 nella chiesa della Collegiata di Offida, dove fedeli, amici e istituzioni si raccoglieranno per l’ultimo saluto.

Don Armeno era parroco unico delle tre comunità cittadine – Collegiata, San Lazzaro e Borgo Miriam-Santa Maria Goretti – incarico affidatogli dal Vescovo di Ascoli Monsignor Gianpiero Palmieri. Nato a Sant’Omero e ordinato sacerdote nel 1993, aveva ricoperto diversi incarichi di rilievo: parroco ad Appignano del Tronto (nel periodo della strage dei ragazzi uccisi da un furgone). Solo pochi giorni fa, nonostante la malattia, aveva celebrato la messa di commiato per Reno Troiani.

Il sindaco di Offida Luigi Massa lo ricorda con commozione: "La nostra comunità perde una figura cara e rispettata: un uomo di straordinaria umanità, portato via troppo presto da una malattia che lo ha privato degli anni che avrebbe meritato di vivere tra noi. Lo conobbi diversi anni fa, durante il percorso degli incontri prematrimoniali, e da subito colpì per la sua gentilezza, il suo ascolto, la sua capacità di mettere le persone a proprio agio".

Anche l’assessore regionale Andrea Maria Antonini ha voluto ricordarlo: "Don Armeno è volato in cielo. Esiste un unico modo per ricordarlo: seguire i suoi dotti insegnamenti, vivere il Vangelo. Dacci la forza da lassù per farlo".

Emidio Lattanzi