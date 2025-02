Offida piange Gabriele Spurio: una vita per la Polisportiva

Cordoglio ad Offida per la dolorosa scomparsa di Gabriele Spurio, il segretario più longevo della Polisportiva di Offida. Spurio, ‘il professore’, come tutti lo chiamavano, in quanto aveva insegnato nella scuola media di Offida, aveva 89 anni, la maggior della sua vita l’ha vissuta tra i campi della Polisportiva, al fianco di tanti giovani che ha visto crescere ed ha contribuito ad educare. A piangere il segretario storico sono intere generazioni: "Il grave lutto – dichiara Pierluigi Lucidi – ci trova sensibilmente vicini alla famiglia. Mancherà la sua disponibilità, la sua gentilezza nel supportare le attività sportive. Un abbraccio al nostro caro professore dagli amici del campo". Spurio entra nel consiglio direttivo della Polisportiva Offida nel 1968 e nel 1977 ne diventa segretario. Il suo impegno non è mai venuto meno, a fianco dei giovani, ha contribuito negli anni ad infondere il valore dello sport. La polisportiva un tempo raccoglieva tutte le attività sportive di Offida. Colonna portante Spurio ha dato il via alla pallavolo, alla pallacanestro, sempre a fianco e per i giovani, sempre a fianco della società con competenza, diligenza e un profondo amore per lo sport. Tanti gli encomi che nel corso degli anni la Figc gli ha tributato, riconoscendogli il valore del suo impegno, tanto che nel 2011 ricevette la stella di bronzo di merito sportivo del Coni nazionale, più di due diplomi di benemerenza del comitato regionale marchigiano Figc, altri diplomi di benemerenza e una medaglia d’oro da parte della Figc.

m.g.l.