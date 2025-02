Offida pronta per Carnevale

Offida si prepara al Carnevale, il borgo più Bello d’Italia è pronto per regalare anche quest’anno un’esperienza unica e straordinaria, che riassume in sé: storia, tradizioni, folklore e goliardia. Il Carnevale storico di Offida è uno dei più antichi delle Marche, i primi riferimenti si trovano già negli ‘Statuti Offidani’ del 1524. Un’autentica festa del popolo, per l’intera comunità, che accoglie migliaia di visitatori in una simpatica baldoria dove nascono amicizie e simpatie.

Anche quest’anno tutto è stato organizzato per regalare forti emozioni: dopo la grande partecipazione per la Domenica degli amici, il borgo è pronto per replicare, domani, alle 22, nel teatro Serpente Aureo si terrà il Veglione inaugurale e, per i soci Pro Loco, l’ingresso è gratuito. Mentre domenica si replicherà con la Domenica dei parenti con divertimento e musica in piazza. A partire dalle 16, in Piazza del Popolo, nelle vie, a rallegrare gli animi scenderanno le Congreghe, che delizieranno i presenti con le loro musiche.

Si terrà anche il Carnival Party 2025, che delizierà i partecipanti con tantissime attività per tutti. Ci saranno giochi a premi, scultori di palloncini, trucca bimbi e una baby dance, che farà ballare anche i più piccoli. Ma l’appuntamento degli appuntamenti è per giovedì prossimo, alle 11.30 nel teatro Serpente Aureo dove verranno consegnate le chiavi della città. Il sindaco Luigi Massa vestito con lu guazzarò consegnerà alle storiche Congreghe offidane la città e da quel momento sarà festa, ci sarà il sovvertimento delle regole civili, tutto parlerà di divertimento, musica e allegria, senza trascurare l’aspetto enogastronomico.

Offida come sempre promette un ricco calendario di eventi che animerà le vie del borgo, oltre ai veglionissimi, venerdì 27 febbraio si terrà Lu Bov Fint, la a farsesca caccia a un bue oggi finto, ieri vero. La festa proseguirà martedì 4 marzo con la fantasmagorica processione dei "Vlurd", che chiude tutta la kermesse dello storico Carnevale offidano.

Maria Grazia Lappa