Offida si tuffa nel Carnevale

Doveva essere festa e festa è stata. Come da tradizione ad Offida il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio, si apre ufficialmente il Carnevale storico, escono le congreghe e si fa musica e festa. Quest’anno il Carnevale storico di Offida festeggia il suo 500° anniversario. Il Corso Serpente Aureo risplende di luci , ispirate all’inno del Carnevale storico offidano ‘Addio Ninetta addio’, sottolineano la straordinarietà di questa edizione 2024. Le note, che hanno rallegrato e fatto sognare interne generazioni, sono impresse nella via centrale la cittadina, l’amministrazione comunale e la Pro Loco promettono grandi cose. Il Carnevale offidano è tra i più antichi delle Marche, i primi riferimenti si trovano già negli Statuti Offidani del 1524. Quest’anno è stato messo a punto un ricco calendario di eventi che animeranno le vie del borgo, richiamando migliaia di persone, con i veglionissimi, ’Lu Bov Fint’, la sfilata dei ’Vlurd’. Tra gli appuntamenti è imperdibile domani, il veglione di Sant’Antonio, che segnerà l’apertura del Carnevale, il programma prevede dalle 19 alle 2 i festeggiamenti, che si apriranno in piazza del Popolo, dove musica live e djset, vin brulè e fochera la faranno da padrone, seguirà aperitivo, cena e ballo. Per informazioni è possibile contattare il: 331-4903998, oppure l’e-mail proloco.offida @gmail.com.

