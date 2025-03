Offida si tuffa nelle giornate Fai: gioielli in vetrina

Offida si prepara ad accogliere visitatori e appassionati d’arte in occasione delle Giornate Fai di Primavera di domani e domenica. Un’opportunità imperdibile per scoprire due gioielli del patrimonio storico e religioso della città: il monastero di San Marco e la chiesa di Sant’Agostino, custode del celebre Miracolo Eucaristico. Durante queste due giornate, il pubblico potrà immergersi in un viaggio emozionante tra arte, cultura e fede, grazie all’apertura straordinaria di luoghi normalmente non accessibili. Del monastero di San Marco, si potranno apprezzare l’architettura suggestiva e la sua storia secolare: sarà possibile visitare la chiesa, la sagrestia, il parlatoio – dove verranno proiettate immagini di alcuni spazi interni – e chiostro interno. La chiesa di Sant’Agostino, invece, sarà un punto di riferimento per i fedeli e gli appassionati di storia, che potranno conoscere da vicino il Miracolo Eucaristico, con l’apertura straordinaria della teca dove sono conservate la Croce Santa e le reliquie del Miracolo. Le visite guidate, che saranno uno approfondimento sulla storia e il valore artistico di spiritualità saranno a cura dei Ciceroni Fai.

m.g.l.