Offida spaccata. Club del paese, botta e risposta

Il derby Ascoli-Samb incombe e in questi giorni ad animare il dibattito è stata la fatidica questione della divisione territoriale imposta dalle autorità competenti tra i comuni, i cui residenti potevano acquistare il biglietto e quelli che invece non potevano farlo. Offida è stata indubbiamente una delle località in cui la divisione tra tifosi bianconeri e rossoblù si è manifestata in maniera più accesa. "Noi siamo assolutamente contrariati con la scelta del prefetto – spiega il direttivo di Offida Bianconera –. C’è grande rammarico perché ad Offida c’è dagli anni ‘50 una numerosa presenza di tifosi bianconeri. Non manchiamo neanche una trasferta e portiamo la nostra pezza in giro per tutti gli stadi in cui gioca il Picchio. Questo club vanta 90 iscritti e siamo riconosciuti ufficialmente dall’Ascoli Calcio. La questione del biglietto non l’accettiamo assolutamente. Il residente offidano che non può andare a vedere la partita al Del Duca senza abbonamento è assurda. Crea una discriminazione non giusta". "Al match di Coppa Italia a San Benedetto noi non andremo – proseguono –, ma so che ci sono vari club della Vallata che si stanno organizzato per presentarsi in maniera massiccia al Riviera delle Palme. Probabilmente, visto che possono farlo, acquisteranno il biglietto per la tribuna e assisteranno alla partita".

Dall’altro lato però non è mancata la risposta dei sostenitori offidani rossoblù che hanno voluto rispondere via social. Proprio lo scorso maggio il presidente Massi e la squadra presero parte alla festa organizzata in piazza del Popolo per sancire la fondazione del nuovo club Offida Rossoblù. "Abbiamo letto con un certo stupore quanto riguardante il divieto di vendita dei biglietti per i derby tra Ascoli e Sambenedettese, dove si definisce Offida come un paese con qualche sporadico tifoso della Samb. Lasciando intendere che la nostra comunità sarebbe una sorta di roccaforte ascolana. Ebbene prima di distribuire patenti di appartenenza, ci permettiamo di ricordare che Offida ha una storia, un’identità e una passione sportiva che non hanno bisogno di essere etichettate. Ad Offida ci sono oltre cento tesserati nel club rossoblù, tifosi che nei weekend e da generazioni seguono la Sambenedettese e non mancano testimonianze di nostri compaesani che già nel 1965 percorrevano chilometri per sostenere i colori rossoblù. A nostro parere se il questore ha ritenuto di adottare certi divieti, è probabile che si sia basato su dati concreti e statistiche di acquisto dei biglietti".

Massimiliano Mariotti