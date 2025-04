Offida, Tari invariata:: "Ma i Comuni ormai sono tornati bancomat"

Si è tenuto mercoledì il consiglio comunale ad Offida, durante la seduta si sono affrontati diversi punti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione del rendiconto della gestione 2024 e l’aggiornamento sull’applicazione delle tariffe Tari per il 2025.

Rendiconto della gestione 2024: bilancio finale positivo e risorse disponibili. Dalla discussione è emerso un quadro in linea con le previsioni. In particolare, è stata evidenziata una parte disponibile dell’avanzo pari a 81mila euro, cui si aggiungono 88mila euro di avanzo destinato ad investimenti.

Durante la seduta è stato discussa la determinazione delle tariffe Tari per il 2025. Per l’esercizio in corso è stato confermato che non ci saranno aumenti mantenendo invariati gli importi rispetto al 2024. L’unica novità riguarda una componente perequativa di 6 euro, introdotta da Arera e che i Comuni dovranno versare proprio a quest’ultima con lo scopo di garantire una maggiore equità sociale. La cifra infatti sarebbe destinata, attraverso successivi ristorni ai Comuni, a coprire uno sconto del 25% sulla tariffa per le famiglie con Isee non superiore a 9.500 euro.

Il sindaco Luigi Massa ha dichiarato: "Quando ero assessore al bilancio, furono anni segnati da tagli ai trasferimenti statali. Oggi il Governo sta riavviando quella stessa fase, con i Comuni che tornano ad essere considerati alla stregua di bancomat".