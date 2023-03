Offida, una domenica in musica

‘Stage your project’ è il nome dell’evento musicale in programma domenica, a partire dalle 17, al teatro ‘Serpente Aureo’ di Offida. Di scena la performance live di tre artistiband del territorio che presenteranno le loro ultime uscite discografiche. L’appuntamento è stato ideato e realizzato dalla Pro Art Factory, società cooperativa che si occupa di produrre, distribuire e promuovere gli artisti, nonché di gestire gli aspetti fiscali, previdenziali e amministrativi dei lavoratori dello spettacolo, in collaborazione con l’Avis di Offida. Protagonisti saranno Matteo Grandoni, ‘I Soci’ e Paul Giorgi. Matteo Grandoni, bassista e contrabbassista marchigiano, vanta collaborazioni con Fabio Concato, La Rua, Fabrizio Bosso, Paolo e Glauco Di Sabatino, Massimilliano Coclite, Mafalda Minnozzi, Letizia Onorati, Gianluca Caporale, Bruno Marcozzi, Massimiliano Caporale, Paul Ricci e tantissimi altri musicisti.

Info: 3465317352.