Offida, un’estate da 100 eventi

Un ricco calendario di eventi animerà l’estate di Offida. Saranno 100 gli appuntamenti, che si svolgeranno in 4 mesi e che coinvolgeranno tutte le persone. "Ci saranno tante occasioni per visitare Offida" commenta l’assessore al turismo Cristina Capriotti. Un occhio particolare sarà posto all’enogastronomia: il 24 giugno torna ‘La notte romantica dei Borghi più Belli d’Italia’. Il 16-17-18 giugno si terrà la Sagra di San Barnaba, dal 29 giugno al 2 luglio la Sagra del Maccheroncino della Trebbiatura e infine l’atteso appuntamento con GustandOffida. Il 12 e 26 luglio e il 9 agosto "Chef in cantina", mentre il 29 e 30 luglio sarà la volta di "On the wine", due giorni di degustazioni nelle cantine aderenti.

La Sagra più antica delle Marche, il 5-6 agosto sagra dedicata al Chichiripieno e dall’11 al 13 agosto torna Marche in Vino Veritas, l’evento che celebrare le produzioni vitivinicole dell’intera Regione. Per tutti i giovedì d’estate in Corso Serpente Aureo le attività commerciali accoglieranno i visitatori dalle 19 in poi, con intrattenimenti musicali.

L’estate offidana sarà caratterizzata da due appuntamenti dedicati al Merletto: il 25 giugno La Giornata Internazionale della Merlettaia, il 2728 luglio si terranno dei laboratori, il 2 luglio Tour delle Botteghe artigiane. Per quanto riguarda i concerti si comincia il 30 giugno con il Festival JazzAp (street concerts, marching band e laboratori per bambini) che si concluderà con il concerto di Sergio Cammariere in Piazza del Popolo. Il 1920 luglio torna il Baf a Borgo Miriam. Si torna in piazza del Popolo: il 22 con Gianni Schiuma (evento Offida Legend); il 27 luglio sarà la volta di Panariello vs Masini – lo strano incontro, il 30 luglio Tributo a Morricone. Ad agosto, all’Enoteca regionale Armonie della Sera (14 agosto), mentre in piazza il Cantagiro (20 agosto) Il 2 settembre si terrà l’evento Aldo Sergiacomi in Piazza. A settembre l’appuntamento con la lirica sarà dedicato a Maria Callas. Il 17 giugno ci sarà il Sieber Music Show e il 28 giugno lo spettacolo di danza "C’era una volta un Piccolo Principe". Tra le conferme, tornano i consueti sei appuntamenti con il Cinema all’Aperto a cura di Blow-up e con Generazione al Cinema… Sotto le stelle nel parcheggio antistante Santa Maria della Rocca; L’appuntamento con l’International Fof quest’anno si terrà dal 25 al 27 agosto. A settembre si rinnova l’appuntamento al Serpente Aureo con il Film Festival Offida (15-17) settembre. Gli appuntamenti proseguiranno con Art Lab al Parco Neruda, Ensemble, per educare all’ascolto (Ex Chiesa San Michele) 31 agosto 1 settembre. Ripartiranno i corsi di teatro a cura del Gad’A. Non mancheranno anche gli appuntamenti sportivi: dal 18 giugno al 2 luglio 6° Pink Carpet Play & Fun e dal 22 luglio al 6 agosto il Memorial Luca Carboni. Il Giro delle Marche in Rosa farà tappa a Offida il 17 settembre.